Sestri: le frazioni, cosa chiedono alla futura amministrazione?

Santa Vittoria di Libiola è una frazione di circa 500 abitanti del comune di Sestri Levante. È sulla colline intorno alla grande piana di Sestri, più avanti si trovano le frazioni di Montedomenico, Loto e Libiola.

Molto propositivo Federico, 18 anni, studente al Liceo Marconi-Delpino di Chiavari. “Non hanno fatto molto, anzi per lo sport niente: hanno levato il campo da calcio dove noi ragazzi giocavamo e a volte organizzavamo anche tornei tra di noi – lamenta -. Anche per quanto riguarda la cura delle strade le cose non vanno bene: sono dissestate e le strisce da riverniciare perché non visibili, soprattutto di notte e per i più anziani(si potrebbe posizionare un cartello che le indichi). Il parcheggio pubblico è da asfaltare, fino ad oggi è stato asfaltato solo all’entrata. Va molto migliorata la pulizia delle cunette e rimossa l’erba tagliata, non lasciandola accumulata all’interno così da impedire il passaggio dell’acqua – prosegue -. Da quel che vedo non è attuata in alcun modo la pulizia dei rivi, dei sentieri sia pedonabili sia ciclabili, del fiume e delle strade. Io sono in giro dalle sei del mattino e non vedo mai nessuno”.

» leggi tutto su www.levantenews.it