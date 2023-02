Szymborska per sempre

Ci sono amori e Amori.

Amori destinati a essere speciali perché frutto dell’incontro di persone speciali. O forse (ora lei pensa) solo lui lo era e con tutto la potenza del suo essere speciale era riuscito a contagiare lei.

Lei, con le fatiche, i tormenti, le inquietudini del suo essere tante cose, del suo voler tenere insieme le altre cose, a volte troppe.

Lui, con la profondità del suo pensiero, il suo cuore pulito, la sua forza e la sua potenza.

Era un uomo potente. Ma non nel senso comune del termine, nessun mare e nessun monte si piegava al suo volere e nessuno aveva paura di lui al suo cospetto.

Potente era la forza con cui manifestava i propri sentimenti: amore, gioia, rabbia… riusciva a rendere potente anche la tenerezza.

Quel giorno si riconobbero e provarono per un poco a combattere, a combattersi. Quel tanto che bastava per ingannare sé stessi, perché cedere a un amore così grande senza nemmeno provare a resistervi fa anche paura.

Fa paura la consapevolezza che sia uno spartiacque, un “prima e dopo”, la granitica certezza che da quel momento, comunque andrà, nulla sarà mai come prima.

Dicono che quando si ama così forte, anche il reciproco DNA in qualche modo si modifica. Lui non fa eccezione, assume con gioia qualche pezzo di lei, lei è fortunata perché il DNA che lui le regala non può che migliorarla.

Gli amanti sono sognatori, l’amore è l’unico vero spazio di sogno in una realtà che non sempre piace. E anche quando piace, l’amore sa renderla ancora più bella.

E lei non si era mai sentita così bella come da quando indossava gli occhi di lui.

Occhi che la vestivano anche quando erano lontani, quando facevano finta di stare bene anche senza essere nel raggio d’azione di uno sguardo.

Perché loro erano già dolorosamente lontani quando non avvertivano il profumo della loro pelle. Intollerabilmente lontani quando una parete separava i loro corpi.

Ma forse gli umani non sono fatti per essere felici, o forse la felicità ubriaca e lei pensa sia inevitabile ritornare lucidi.

Una lucidità necessaria a mettere a posto i tasselli di un mosaico che magari nemmeno piace, ma che maledettamente sente come una sorta d’obbligo il portarlo a compimento.

La lucidità necessaria per capire che, per quanto sia stato bello sognarlo, il tuo posto nel mondo non può essere pelle a pelle con lui, sebbene la volontà urli l’esatto contrario. O forse è proprio lì il tuo posto, ma non hai abbastanza coraggio, per ora…

Ritornano pertanto così, ognuno nelle proprie vite. Lei con la speranza di essere riuscita a trasmettergli, almeno un poco, tutto l’amore potente che prova per lui.

Perché anche lei (forse ancora non lo sa) è tornata ad essere una donna potente, da quando si è innamorata di lui.

Dicono che quando si ama così forte, anche il reciproco DNA in qualche modo si modifica: ascolta, come mi batte forte il tuo cuore.

