Taggia, il nido “Le Bollicine” celebra San Benedetto

Taggia. Anche il servizio domiciliare “Le Bollicine”, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, si unisce ai festeggiamenti in onore del patrono della città.

Durante questa settimana, le educatrici hanno raccontato la storia di San Benedetto attraverso un teatrino di ombre cinesi, in continuità con il progetto educativo annuale che ha come tematica principale la luce. Dopo l’ascolto, i bambini e le bambine hanno sperimentato in prima persona il teatrino, reinterpretando a loro volta storia e personaggi, e si sono cimentati nella riproduzione dei tradizionali “furgari”, pitturando alcuni ceppi di legno. Per la fine del mese di febbraio, inoltre, è prevista una piccola replica del corteo storico, dove proprio i bambini e le bambine saranno protagonisti.

«I laboratori relativi alla celebrazione di questa importante ricorrenza si inseriscono all’interno del progetto Nido e Territorio, i cui obiettivi basilari sono proprio promuovere la partecipazione alla vita della comunità e la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni, mantenendo costate il dialogo con il nostro territorio. All’interno del nido, lo spazio del gioco simbolico riproduce i Portici di Taggia e nel corso dell’anno educativo sono numerose le occasioni di scambio sia con le famiglie che con la città. Questa è una delle tante opportunità che Taggia ci offre per rinforzare il nostro fare in rete e consolidare la comunità educante» spiegano la coordinatrice pedagogica e le educatrici.