Concorso di San Valentino, oltre duecento i messaggi ricevuti per ‘Liguria in Love’

Liguria. Sono più di 200 i messaggi ricevuti per partecipare al concorso social di Regione Liguria che ha l’obiettivo di raccontare le storie d’amore più belle di San Valentino e celebrare l’orgoglio delle persone felicemente single. La campagna ha raggiunto 1,5 milioni di persone, con oltre 2.500 click, in particolare nella fascia 25-34 anni.

“Liguria Love – Liguria Alone”, che ha lo scopo di celebrare San Valentino, il santo protettore degli innamorati, e San Faustino, convenzionalmente identificato come patrono dei single, raccoglierà le frasi inviate dalle coppie e dai single per poi essere proiettate sugli schermi della Sala Trasparenza, al piano terra del Palazzo della Regione Liguria a Genova. I testi dedicati a San Valentino saranno diffusi martedì 14 febbraio, quelli pensati per San Faustino mercoledì 15 febbraio. Per partecipare basta inviare la propria frase, compilando l’apposito form online, disponibile all’indirizzo web https://lamialiguria.it/2023/01/liguria-love-alone/. Unico limite, il rispetto dei 140 caratteri di lunghezza.

