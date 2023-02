Cosio D’Arroscia in festa: inaugurata piazza delle sentenze dopo i lavori e carnevale per i bimbi

Cosio D’Arroscia. Doppia festa per il borgo antico che ha inaugurato piazza IV novembre dopo i lavori di riqualifica e festeggiato il carnevale, il primo dopo la fine delle restrizioni della pandemia. Complice la mite giornata primaverile, Cosio si è riempito di simpatiche maschere e coriandoli ma anche autorità politiche, civili, militari e religiose.

Una festa nella festa perché «avevamo voglia di riprendere quelle che erano le antiche tradizioni- spiega il sindaco Mauro Parodi– questa è una piazza che ha sempre avuto una storia, qua si celebrava il carnevale e oggi per questa inaugurazione abbiamo voluto far coincidere con questa festa proprio per le tradizioni che ci contraddistinguono. I lavori sono durati un paio di mesi e sono stati realizzati dalla ditta Manfredi di Pieve di Teco e il progetto è stato fatto interamente dall’ufficio tecnico comunale».

