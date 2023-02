“Demolire il vecchio museo di Luni è stata un’iniziativa sbagliata”

“La demolizione del vecchio museo della zona archeologica di Luni deve ancora essere riportata nelle cronache locali. Demolire il museo degli anni ‘60 é stata una iniziativa sbagliata, senza alcuna motivazione strategica per la valorizzazione della zona archeologica. Lo avevano segnalato in tanti, cittadini, amanti della storia e della cultura locale, anche associazioni ambientaliste. Ma dopo cinque anni di progettazione, due bandi di gara andati deserti, l’ultimo bando con unico offerente, il vecchio museo non vuole essere cancellato dalla memoria di Luni.

Lo stato dell’opera è desolante e richiama le drammatiche immagini dei territori di guerra. Una montagna di detriti parzialmente crollati sui reperti sottostanti, le armature del cemento demolito che sembrano contorcersi al cielo, un cantiere fatiscente e lavori fermi da mesi. Questo é quello che per lungo tempo sarà la visione di ingresso alla zona archeologica di Luni. Il vecchio, iconico, glorioso museo è resiliente e forse ci vuole ancora insegnare qualche cosa”.

(mail firmata)

