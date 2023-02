E’ già finito l’inverno? Alta pressione e temperature in recupero. Ma attenti all’ultima decade di febbraio

Genova. Il fine settimana che si sta concludendo ha portato su la Liguria, e su tutta la penisola italiana, il bel tempo, con giornate di sole e temperature in sensibile aumento, tanto che le gelate dei giorni scorsi sembrano un ricordo lontano. Ma quindi l’inverno è già finito? Forse, ma qualche sorpresa potrebbe essere ancora dietro l’angolo.

In questi ultimi giorni, infatti, l’anticiclone delle Azzorre, l’arbitro de facto del nostro meteo, si è riposizionato più a sud, tornando a fare da tappo per l’afflusso di aria fredda in arrivo da nord. Un tappo che, all’inizio della settimana, invece era completamente saltato, portandoci il gelo che tutti noi abbiamo sperimentato.

