La Juventus ha battuto 1-0 la Fiorentina nella partita delle 18.00 della 22esima giornata di Serie A. Decisivo per la squadra di Allegri un gol di Rabiot nel primo tempo. Nella ripresa annullate due reti a Vlahovic e Castrovilli entrambe per fuorigioco. Cartellino giallo pesante invece per Bremer, ammonito per fermare un contropiede avversario. Il difensore salterà la sfida del Picco contro lo Spezia in programma domenica prossima alla stessa ora.

L’articolo Fiorentina battuta dalla Juventus, Bremer ammonito salta lo Spezia proviene da Citta della Spezia.

