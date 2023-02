Il mistero della lapide della porta a mare

Due puntate fa dicevo della targa apposta sulla porta a mare (incrocio vie Cavallotti e Prione) nel 1823 per ricordare l’apertura del tratto spezzino della strada che allacciava Piemonte e Toscana. Essendo questa arteria attesa da tempo, si fa molta festa per il collegamento. Per questo l’ho ricordato: un evento importante di cui ricorre il duecentesimo compleanno. Poi, consultando le carte, mi sono imbattuto in un piccolo giallo. Infatti, Agostino Falconi riporta un testo diverso rispetto a quello della lapide che dopo un lungo soggiorno nel Museo Civico nel 2009 fu riportata alla luce per essere appesa vicino alla primitiva collocazione. Sulla targa nell’ultima linea noi leggiamo l’anno di collocazione (MDCCCXXIII) espresso in numeri romani mentre nel testo di Falconi sta la scritta “IULIO AURIA PRAEFECTO PROVINCIAE”, Giulio Doria Intendente del Circondario: era un modo di datazione coniato sulla falsariga, ad esempio, dei Romani che indicavano la data di un evento con il nome dei consoli in carica nel momento.

Spronato da un caro amico, ho cercato di risolvere il mistero. Falconi, trascritto il testo dell’epigrafe, afferma in nota che ”il Prof. Gagliuffi aveva aggiunto all’iscrizione” i nomi dei componenti del Consiglio Comunale. Marco Faustino Gagliuffi nato a Ragusa in Dalmazia come Galjuf nel 1765, fu padre scolopio, latinista molto apprezzato, stimato epigrafista. Detta lui l’iscrizione ma le sue parole restano bozza. Nel 1837, tre anni dopo la scomparsa, l’amico e discepolo Giovanni Scazzola riunisce in un volume tutte le epigrafi da lui dettate pubblicandole per la prima volta. Il testo riportato differisce dalla lapide: invece che in 9 linee è contenuto in 6; HETRURIAM è abbreviata in HETRUR; manca l’indicazione dell’anno; nell’ultima riga solo CAROLO FELICI hanno un corpo più alto rispetto al resto del testo mentre nella lapide anche l’apposizione REGE è dello stesso formato del nome.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com