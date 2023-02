Il Monza vince anche a Bologna, Udinese raggiunta due volte dal Sassuolo

Non si ferma la corsa del Monza di Palladino che nel match delle 15.00 ha battuto 1-0 il Bologna al Dall’Ara raggiungendo così proprio la squadra di Thiago Motta a 29 punti in classifica. Decisivo per i brianzoli un gol di Donati nel primo tempo. 2-2 finale invece nella partita delle 12.30 che ha visto di fronte Udinese e Sassuolo. I friulani sono andati due volte in vantaggio con Udogie e Bijol ma sono stati raggiunti prima da Henrique e poi da un autogol di Perez. La squadra di Sottil è salita così a 30 punti mentre gli emiliani si sono portati a 24.

