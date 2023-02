Il Trofeo Laigueglia in vetrina alla Bit di Milano. Il sindaco Sasso: “Sarà una grande edizione”

Laigueglia. Il Trofeo Laigueglia anticipa i suoi ciclisti, tagliando il traguardo dell’edizione numero 60 e “si mette in vetrina” ritagliandosi un ruolo da protagonista ad una delle più grandi manifestazioni dedicata al settore turismo, la Bit di Milano, in corso proprio in questi giorni.

“Sarà una grande edizione, con tantissimi atleti che si daranno battaglia ad altissimi livelli, – ha dichiarato il sindaco Roberto Sasso Del Verme, raggiunto a Milano ai microfoni di IVG.it. – Tramite le due ruote faremo ancora una volta promozione turistica, anche per albergatori e ristoratori non solo di Laigueglia”.

