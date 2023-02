La panchina di Gotti scricchiola, Macia decide se concedere un’altra settimana

E’ un pareggio accolto come una sconfitta quella di Empoli, un risultato che apre un ragionamento profondo in casa Spezia sulla posizione del tecnico Luca Gotti. Qualcosa si è inceppato da un mese a questa parte, dopo che il filotto di cinque risultati utili consecutivi, tra 2022 e 2023, aveva fatto sperare nella definitiva maturazione del progetto tecnico avviato la scorsa estate. Gotti aveva passato indenne una serie di cinque sconfitte in sei partite a ottobre, ma potrebbe non andare oltre il punto in quattro match di questo periodo. A questo punto della stagione si può parlare di crisi vera.

A pesare, oltre i risultati, sono una serie di considerazioni che saranno messe sul piatto della bilancia insieme alle attenuanti del caso. Queste sono sono sostanzialmente gli infortuni, che ne hanno sicuramente indebolito la squadra nelle ultime settimane, e il fatto di aver perso Kiwior a gennaio. Attenuanti che si legano però alle aggravanti. Le assenze di Nzola e Holm sono anche figlie della decisione di schierarli entrambi nella trasferta di Coppa Italia a Bergamo, nel tentativo di evitare una goleada che sarebbe comunque arrivata.

