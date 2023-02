La rete di Stefano Cassini decide la sfida salvezza sul campo del Baia Alassio

Ospedaletti. L’Ospedaletti torna alla vittoria in una sfida a dir poco delicata contro il fanalino di coda Baia Alassio. Gara caratterizzata dalla grande paura per entrambe per formazioni, più interessate a non perdere che a vincere. Ne esce una partita senza particolari spunti da una parte e dall’altra. A decidere la sfida è l’incursione di Stefano Cassini che, al 28’, piazza la sfera sul palo lontano del portiere e regala agli orange la rete decisiva.

Il Baia Alassio prova a riagguantare il pari ma solamente con palle alte in area che non impensieriscono la difesa anche grazie all’ottimo operato di Brizio. Al 90’ l’Ospedaletti ha anche l’occasione per raddoppiare ma Pampanaro neutralizza il colpo di testa di Alasia.

