La storia di Triora nel racconto dello storico Andrea Gandolfo

Triora. Nuovo appuntamento con la storia locale a cura dello storico Andrea Gandolfo che questa volta propone la storia di Triora, il celebre “borgo delle streghe”, abitato fin dall’età preistorica e ceduto alla Repubblica di Genova il 4 marzo 1261.

Il borgo di Triora occupa su più livelli il versante occidentale del crinale che discende ripido dal Monte Trono, su una breve dorsale pianeggiante che precipita a valle fino alla confluenza del rio Capriolo con il torrente Argentina. Tale posizione di grande rilevanza strategica, nel punto di raccordo dei percorsi della transumanza ai piedi del Monte Saccarello e al confine della Repubblica di Genova, alla quale apparteneva, con i domini sabaudi, fecero di Triora un munito avamposto fortificato dotato di una fiorente economia agricola e pastorale, che traspare ancora oggi dalla straordinaria ricchezza monumentale e artistica del paese, dalle case medievali ornate da portali in pietra scolpiti con motivi religiosi, emblemi nobiliari e figure diverse, in un susseguirsi di carruggi, piazze, passaggi e rampe che ne fanno uno dei borghi più caratteristici e suggestivi fra gli antichi abitati liguri di montagna. Il paese, situato al centro dell’alta Valle Argentina, raccoglie inoltre le comunicazioni di passaggio trasversale su un arco di crinale molto esteso ad occidente e relativamente più ristretto a levante. Gli itinerari provenienti da Briga, Saorgio, Pigna, Buggio e Castelvittorio ad ovest formano una raggiera di mulattiere convergenti verso Triora che attraversano lo spartiacque sui valichi di Marta, Langan e San Giovanni dei Prati. L’itinerario di Marta aggira a nord la vetta di Gerbonte (1728 metri) e scende con ripide svolte sul fondovalle dove attraversa il torrente sul ponte di Gerbonte; di qui procede verso Triora superando in basso le frazioni di Creppo e Bregalla proseguendo fino a Loreto, piccolo nucleo di case arroccate sulla forra che precipita verso il torrente e disposto attorno all’omonimo santuario. A valle di Loreto, presso il ponte di Mauta, convergono le mulattiere di Langan che interessano anche il piccolo borgo di Cetta. Un altro itinerario, sempre da Langan, scende per il crinale di Stornina al ponte omonimo e risale a Triora per la chiesa della Madonna del Buon Viaggio. Le vie del valico di San Giovanni dei Prati interessano invece il vallone di Gavano e quello di Rataira disseminati di piccole frazioni minori. Nella parte alta del comprensorio triorese il territorio è attraversato dalla mulattiera che da Briga per il santuario del Fontan sale al passo di Collardente, attraversa l’alta Val Verdeggia, aggira la Rocca Barbone e per il passo della Guardia (1461 metri) e il colle Garezzo (1795 metri) si immette nella Valle Arroscia, mentre un’importante diramazione all’altezza del passo della Guardia immette, attraverso il passo di Garlenda, nell’alto Tanaro lungo una striscia di territorio storicamente legata ai domini sabaudi. Oltre alle parti alte, la via interessa nelle sue varianti più a valle i centri di Borniga, sperduta tra dirupi e balze scoscese a 1300 metri sopra il livello del mare, Realdo, che la comunità di Briga possedeva oltre crinale, e Verdeggia, contraddistinta da una struttura urbana chiaramente definita dal crinale che separa il vallone di Borrè da quello di Terrizzo. Da Realdo si scende a valle scavalcando la gola intagliata nel grande dirupo su cui è arroccato il paese, su un piccolo ponte. Oltre quello di Mauta sotto Loreto tali ponti si susseguono frequenti nell’alta valle a segnalare il passaggio delle mulattiere per i pascoli e gli alti valichi della corona di monti che la circonda. Oltre Triora la via trasversale si porta sul versante orientale giungendo a Corte dopo aver attraversato la valle del Capriolo, superando l’antichissimo ponte della Colombeira di cui restano alcuni ruderi nei pressi del mulino omonimo. Il toponimo, citato nel XII secolo come Tridoria, è probabilmente derivato col suffisso -orio dal participio passato tritum del verbo latino terere “macinare”; in origine aggettivo, attributo del plurale neutro loca, poi sostantivato. Tale etimologia si porrebbe chiaramente in riferimento con l’antica e fiorente attività molitoria della zona, confermata indirettamente anche dal sottostante borgo di Molini di Triora. Secondo un’altra ipotesi il toponimo trarrebbe invece la sua origine dal termine latino tria ora, ossia “tre bocche”, che potrebbero essere quelle del cerbero rappresentate nello stemma del paese, oppure i tre torrenti alla cui confluenza è ubicato il territorio triorese o, secondo altri ancora, i tre prodotti principali (grano, castagna e vite), su cui si basava un tempo l’economia rurale del borgo.

