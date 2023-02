Marco Mengoni fa il bis, è lui il vincitore del Festival di Sanremo 2023

Sanremo. E’ Marco Mengoni il vincitore del 73esimo Festival di Sanremo. Dopo il terzo posto con “Credimi ancora” nel 2010 e la vittoria, tre anni dopo, con “L’essenziale”, Mengoni ha partecipato per la terza volta alla kermesse canora, trionfando con “Due vite”.

Acclamato da pubblico e critica, il cantautore è sempre stato in vetta a tutte le classifiche parziali delle prime quattro serate e venerdì si è aggiudicato anche il premio per la migliore cover, regalando un’interpretazione da brividi di “Let it be” insieme al Kingdom Choir. Secondo Lazza; terzo Mr. Rain; quarto Ultimo e quinto Tananai.

