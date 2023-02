“Nel campo sportivo del Gaggio dovranno essere effettuate delle opere relative all’impianto elettrico e delle opere murarie, ritenute necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza e di accessibilità dell’impianto, ad oggi dichiarato inagibile.Effettuati i lavori urgenti, verrà indetto il nuovo bando per l’affidamento in concessione di tutta la struttura in tempi funzionali all’avvio della prossima stagione agonistica. In questo periodo l’amministrazione comunale concederà in appalto il servizio di guardania/pulizia e taglio erba. La nuova convenzione dovrà essere oggetto di discussione in commissione consiliare. L’utilizzo di questa struttura pubblica si fonda sulla promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante e aggregativo, assume il ruolo di strumento di miglioramento della salute dei cittadini e della vitalità sociale della comunità.”. Lo afferma in una nota il capogruppo dell’opposizione consiliare di Luni, Davide Paolo Poli.

L’articolo Poli: “Lavori urgenti al campo sportivo del Gaggio” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com