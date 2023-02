Pubblichiamo oggi la prima uscita a dispense dei racconti “Le indagini del commissario Borachia”, scritti dal professor Paolo Bertini, docente di Latino e Greco al liceo classico Lorenzo Costa. Sono sei i racconti che saranno pubblicati, una parte ogni domenica, nel primo pomeriggio.

Iniziamo con la prima parte di “Prima del passato”, che proseguirà nelle prossime settimane.

1.

Riccardo si accese la pipa al poggiolo di dietro, quello della cucina sul cortile interno. Era un cortile incorniciato da nove palazzi. A essere precisi non era neanche un cortile, con le sue cinque casette e le due altane. I nonni dei nostri padri li chiamavano “i Vaticani”. C’erano una palma, un nespolo e un arancio. Una rosa della signora anziana, quella della casa più bassa. Era il ventotto Settembre, circa le undici di notte. Niente nuvole al cielo, le stelle si vedevano. Tra le cento finestre dei palazzi le più erano spente; qualcuna accesa sembrava riprendere le stelle. Incominciò a fare più fresco del solito. La brace sfrigolò a un tratto nel fornello della pipa: Riccardo anticipò di quasi tre mesi la soglia del dicembre, l’Avvento e l’attesa del Natale, come da bambino. Tirò ancora con dolcezza e il fumo se ne andò nell’aria. “Questa storia è in fondo una storia piccola; insignificante” pensava “ne ho viste e ne vedo tutti i giorni di ben altre… eppure può cambiare la vita di una persona “ sorrise indulgente a bocca chiusa. “Di più di una persona” aggiunse.

Il tabacco bruciò ancora un po’ nel fornello. “Perché mai la gente si comporta in questo modo…” proseguì “come se fosse importante avere ragione. Una ragione che gli altri comunque non ti danno?” stupì moltissimo a questa constatazione “Le nostre ragioni e i nostri torti sono in realtà come stiamo: bene? male?” la pipa si spense; la poggiò sul tavolo di cucina e chiuse la porta-finestra alle proprie spalle. Si avviò verso la camera. Ripose la pistola nel cassetto del comodino e si spogliò completamente nudo. Si mise giù a letto, nella stanza dall’altro lato della casa, sulla strada grande. Da una delle due finestre il lampione dava la sua luce: gli colpiva l’occhio sinistro ma non lo infastidiva più di tanto. Disse in silenzio un’Ave Maria, …Si addormentò abbastanza agevolmente.

