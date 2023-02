Rugby/ Gli squali della Pro Recco battuti a Noceto (48-7)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Nessuna sorpresa a Noceto, dove i padroni di casa superano l’Aircom Pro Recco Rugby con un netto 48-7 e volano al secondo posto in classifica. Si sapeva che la trasferta sarebbe stata molto ostica e averla affrontata con soli diciannove ragazzi e non tutti in perfette condizioni fisiche di sicuro non l’ha resa più semplice. I biancocelesti hanno affrontato la partita facendo del loro meglio e sono riusciti a segnare una meta con il giovanissimo Capurro, trasformata da Mauriziano.

