Sanità, Sla: nuovo sostegno per la presa in carico domiciliare. Gratarola: “Provvedimento importante per le strutture accreditate”

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha deliberato la proposta del tavolo tecnico istituito da Alisa che modifica la delibera “Definizione delle tariffe per le attività di Cure Palliative Domiciliari”, con la finalità di meglio riconoscere l’impegno richiesto per l’assistenza ai pazienti affetti da SLA anche da parte dei soggetti privati accreditati.

Nello specifico l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da SLA si caratterizza per bassi volumi di attività, elevati livelli di complessità, impiego di tecnologie non usuali, che con il sistema tariffario in vigore difficilmente erano correttamente valorizzate.

» leggi tutto su www.ivg.it