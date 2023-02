Sanremo, non solo Festival ma anche archeologia, una città tutta da scoprire

Sanremo. La città della musica che si anima notevolmente durante la settimana festivaliera, nasconde anche un patrimonio archeologico di tutto rispetto che parte dall’età romana e arriva fino al XVIII secolo. Sono in totale cinque le tappe nella città dei fiori che Marina Lo Blundo, archeologa di origine di San Bartolomeo ma che da anni vive ad Ostia, indica nel suo poadcast su Loquis.

«Sanremo- spiega- non è solo Festival- ma anche un museo a cielo aperto di un valore inestimabile. La capitale della Canzone Italiana ha infatti un passato piuttosto antico. Se testimonianze preistoriche e protostoriche sono state rinvenute nell’entroterra, è sulla costa che abbiamo i segni della presenza romana, con ben due ville rustiche, la villa romana di Foce e la villa romana di Bussana. Il Museo Civico archeologico di Palazzo Nota (non così distante dal Teatro Ariston) racconta la storia più antica del territorio. Ma le ricerche archeologiche hanno portato in luce nel corso degli anni anche capitoli di storia più recente della città: il Molo Vecchio e il quartiere di Pian di Nave che fu raso al suolo quando fu costruito il Forte di Santa Tecla, sul porto, nascondendo per secoli un tesoretto di 120 monete».

