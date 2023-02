Sanremo2023, il bilancio di Amadeus: «Sono l’uomo più felice del mondo»

Sanremo. «Sono l’uomo più felice del mondo, un bambino in un parco divertimenti senza che questa festa, questa gioia, possa finire. Mi sembra tutto un sogno che però è realtà». E’ raggiante nonostante la stanchezza, Amadeus, che con il suo quarto Festival di Sanremo ha conquistato ogni record.

«Ricorderete che lunedì ero assolutamente sereno del lavoro fatto – ha aggiunto -. Gli ascolti premiano in maniera incredibile tutto questo, ma ero con la coscienza a posto perché tutto quello che era stato organizzato stava per essere portato sul palco dell’Ariston, qualsiasi risultato mi avrebbe chiaramente reso felice ma ero ottimista. Sapevo che stavamo portando qualcosa a cui credevamo fortemente, un lavoro di tanti, tantissimi mesi. Perché uno può essere sereno prima di andare in onda in una manifestazione così importante? Perché ha condiviso tutto. Quando qualcuno mi dice che sono un visionario, per me è un grande complimento: provare a immaginare qualcosa che ancora non si è concretizzata. E per fare questo, per provare a pensare qualcosa di nuovo che può andare bene o male, avere persone intorno che condividono il mio pensiero e mi danno fiducia, è un valore aggiunto che per me è fondamentale nel mio lavoro».

» leggi tutto su www.riviera24.it