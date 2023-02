Sanremo2023, il commento sulla 73esima edizione dell’amministratore delegato delal Rai Carlo Fuortes

Sanremo. Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai ha commentato con questo messaggio la 73esima edizione del Festival di Sanremo.

«Gli ascolti eccellenti e le attenzioni riservate ai giovani premiano il lavoro della Rai per una edizione destinata a rimanere nella storia. Il festival ha avuto l’onore di avere per la prima volta la presenza del Presidente della Repubblica ed è stato aperto dalla straordinaria interpretazione della Costituzione. Ha fatto esprimere le voci di una generazione che si è messa in gioco per crescere e per far sì che l’Italia sia sempre più protagonista in Europa e nel mondo. Quest’anno come non mai tutta la musica italiana è stata protagonista del Festival con star di ieri e di domani che sono diventate star di oggi. Un pensiero a Fiorello e alla sua capacità di arricchire una manifestazione di lunga tradizione. I ringraziamenti da parte dell’azienda ad Amadeus, alla sua conduzione e alla sua capacità di tenere insieme anime e voci divese, a Stefano Coletta, alla Rai, alla città di Sanremo e alla Liguria».

