Sanremo2023, Mengoni dedica la vittoria alle donne e annuncia: «Voglio andare all’Eurovision»

Sanremo. «Le donne avevano canzoni incredibili e quindi ci sono rimasto molto male vedendo che nella cinquina non ci fosse neanche una donna. Evidentemente devono cambiare ancora delle cose in questo Paese. Sarebbe stato bellissimo avere almeno una donna». Lo ha detto in conferenza stampa Marco Mengoni, che ieri, dal palco dell’Ariston, ha dedicato la vittoria del 73esimo Festival di Sanremo alle donne in gara, escluse dalla top five.

«Dedico questo Festival anche, anzi soprattutto, alla donna che mi ha messo al mondo», ha aggiunto.

