Sanremo,72 interventi del servizio di assistenza sanitaria delle Misericordie Liguri al Festival

Sanremo- Vallecrosia. Un ambulatorio mobile della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia posizionato in piazza Colombo allestito per il soccorso avanzato con la presenza costante di Medico e infermiere, 5 ambulanze e 90 volontari soccorritori impegnati dalle 9.00 del mattino alle 03.00 di notte per tutta la settimana del Festival di Sanremo il tutto coordinato dal Dr. Stefano Ferlito che dopo 28 anni di attività presso l’Ariston in qualità di medico per il Festival con ASL1 imperiese, raggiunta la pensione nel mese di maggio del 2022, ha deciso di continuare la propria attività in qualità di medico volontario per le Misericordie d’Italia mettendo a disposizione le proprie competenze e professionalità acquisite negli anni in modo completamente gratuito.

« Sono felice di poter continuare a dare il mio contributo- spiega il dott. Ferlito- sicuro di aver lasciato in eredità il Teatro Ariston a colleghi capaci e competenti. Ho sempre creduto nel volontariato fin da quando ho iniziato a ricoprire il ruolo di Direttore del 118 e Dipartimento di Emergenza, senza le Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croce Rossa non sarebbe possibile organizzare il servizio di emergenza territoriale in modo capillare ed efficiente».

