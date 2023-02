Sarzana al volto, Guccinelli: “Si respira clima molto positivo”

“Il mio point è un luogo pubblico e aperto, come sarà il Comune quando rientreremo a governare”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra di Renzo Guccinelli inaugurando ieri lo spazio elettorale fra via Gramsci e piazza Luni. Davanti ai propri sostenitori – che vanno da Terzo Polo a Pd, da Socialisti a In Azione per Sarzana, Avantinsieme e Più Europa – l’ex primo cittadino e assessore regionale ha tagliato il nastro e ringraziato “i sarzanesi che continuano a trasmettere grande carica a me e a tutti quelli che si sono imbarcati in questa meravigliosa avventura, si respira un clima molto positivo in una città che sente il bisogno di ritrovarsi davvero insieme”. Guccinelli ha parlato anche del “bizzarro tentativo di civismo messo in atto da Ponzanelli. È chiaro – ha aggiunto – che si senta orfana di un Toti sempre meno incisivo sullo scenario, ma soprattutto ritengo perché si sente oscurata da quella nuvola nera che è Fratelli d’Italia, forza politica dal ruolo predominante nel centrodestra”. Il proposito ha poi osservato: “La nascita di “Sarzana Civica” della settimana scorsa, le cosiddette “liste della sindaca” che hanno spiegato come il civismo vada oltre la politica, è appunto bizzarra, considerando che sono già alleati di Fdi e della Lega. È vero – ha detto ancora Guccinelli – che come dice il centrodestra fare una scuola non è di destra o di sinistra, ma noi crediamo nella cultura della garanzia dei diritti di tutti e delle diversità a scuola. Loro vogliono insegnare a sparare. Anche costruire un centro sociale non è un gesto politico dell’una o dell’altra parte, ma qui a Sarzana i nostri anziani del comitato per la terza età, sono stati cacciati dal centro Barontini, contrariamente all’aggregazione che noi abbiamo sempre portato avanti con i fatti”. Il candidato ha poi ribadito l’invito alla principale contendente a un confronto pubblico sui temi in programma per il futuro di Sarzana mentre ai propri sostenitori ha rinnovato l’invito a partecipare all’incontro che si terrà giovedì in sala della Repubblica per parlare di cultura, storia e turismo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com