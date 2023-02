Sestri: Andersen Trail, gli atleti (con famiglia) di una gara non competitiva

Oggi nella Città dei Due Mari è il giorno dell’Andersen Trail, la manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di trail running più celebre del Tigullio. Gara competitiva inserita nel 2017, con partenza dal parco Mandela, prosegue raggiungendo il monte Castello del promontorio di punta Manara. Si ritorna dalla madonna della Neve dopodiché si scende lungo la “crosa” passando per Case Ginestra fino a raggiungere la chiesa di San Bartolomeo. Da qui andando in direzione Riva Trigoso, dopo circa 200 m, si svolta a sinistra e si supera la collina di Monte Pagano. Si procede in direzione località Manierta per imboccare la salita e procedere verso punta Baffe. Quindi si scende in valle Lago, su sentiero che conduce a Riva zona Bocciofila/cimitero. Si scende a Riva passando per il lungomare, fino all’inizio della salita che sale a Villa Rocche, per arrivare in località Ginestra. Dopodiché si raggiunge Punta Manara, si torna alla Madonna della Neve e si scende al Mandela, finalmente all’arrivo.

Promossa dal Comune di Sestri Levante e organizzata da società Atletica Levante ASD, Società con sede a Chiavari ma molto attiva in tutto il Tigullio, e con la collaborazione logicastica di Mediaterraneo Servizi, Andersen Trail propone tre gare, sia competitive che non competitive, con qualche novità sia sulla distanza che sui percorsi: 47K Andersen Marathon Trail gara trail (competitiva) di circa 47 km. con 2400 metri di dislivello positivo D+ con partenza alle ore 8.30 ; 22K Andersen Halfmarathon Trail gara trail (competitiva) di circa 22 km con 1200 metri di dislivello positivo con partenza alle 9.30 ;Trail run (non competitiva) gara trail di circa 6.5 km. Con 300 metri di dislivello positivo con partenza alle ore 10.30. Le due gare competitive quest’anno sono inserite nei calendari nazionali Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera); la gara lunga è una gara Internazionale mentre la corta e una gara Nazionale.

