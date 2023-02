Un mare di gente attratta dal sole ha invaso la Riviera nel fine settimana. Aumentando il lavoro della macchina sanitaria. Oggi fino alle 19, il 118 di Lavagna, oltre le decine di soccorsi per altri motivi, è intervenuta nella sola Asl 4 per cinque pazienti colpiti da crisi cardiocircolatoria, uno per crisi respiratoria e tre per crisi neurologica; tutti in codice rosso e raggiunti e trattati tempestivamente.

