Stella punta sull’outdoor: al lavoro per completare un percorso escursionistico tra le 5 frazioni, a marzo la Skill Event E-enduro

Stella sta ponendo le basi per puntare sull’outdoor. In questi giorni si sta completando il primo step per realizzare il percorso turistico-escursionistico che collega tutte le frazioni stellesi. L’Anello delle Stelle partirà da Gameragna e una volta ripuliti i tratti coperti dalla vegetazione si procederà con la posa dei primi 49 cartelli.

La prima fase del progetto, che si sta concludendo, è cofinanziata grazie a un contributo della Regione Liguria per la valorizzazione e la tutela del territorio e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di “portare in evidenza e agevolare la fruizione di un percorso che unisca le cinque frazioni comunali. In particolare, si è provveduto alla progettazione grafica della cartellonistica che presto verrà apposta sul territorio, la redazione della cartografica e alla pulizia di alcuni tratti impervi” affermano dal Comune.

