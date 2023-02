Tre auto coinvolte in un incidente a Riccò, Aurelia temporaneamente chiusa

A causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 1 “via Aurelia” al km 428,500 a Riccò del Golfo. La chiusura – spiega Anas in una nota – si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate in loco.

(immagine di archivio)

