“Uso pubblico della storia e identità collettive: una questione aperta”, a Sarzana incontro con Davide Conti

Martedì 14 febbraio, ore 17:30, Sarzana, Sala della Repubblica si terrà l’incontro con Davide Conti su “Uso pubblico della storia e identità collettive: una questione aperta”. Cosa e perché ricordiamo? Che ruolo svolgono la storia e gli eventi che si sceglie di ricordare nel modo in cui si plasmano le società e le identità collettive? Cosa invece si tende a eludere e perché? La storia è strumento tanto antico quanto decisivo per la costruzione delle comunità, del loro modo di rappresentarsi e proiettarsi nel futuro. E oggi? Che uso ne facciamo? In un tempo di gravi crisi e in cui sembra mancare una forte tensione al futuro, la storia più che indicare valori comuni e orizzonti democratici da percorrere, è utilizzata sul piano pubblico sempre più per edulcorare, banalizzare, tollerare, assolvere una comunità nazionale riversando le colpe su altre. Il riemergere in tutta Europa di nazionalismi più o meno estremi e la guerra che incombe sono spie preoccupanti del fenomeno.

Davide Conti, storico e consulente della Procura di Bologna, già autore di saggi importanti sulla storia repubblicana, del fascismo di confine e delle politiche memoriali, partirà da queste questioni fondamentali per il nostro vivere civile e democratico per addentrarsi nella carne viva del tessuto memoriale di questo paese, nelle sue contraddizioni, nelle sue occasioni mancate ma anche nelle sfide – alcune già molto dure – che abbiamo di fronte.

Evento organizzato da ANPI Sarzana con Archivi della Resistenza e ANPPIA nazionale.

