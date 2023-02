A Follo seduta di scarico per gli aquilotti scesi in campo al Castellani

Ripresa degli allenamenti oggi per lo Spezia reduce dall’amaro pareggio di Empoli. La seduta, diretta da mister Gotti il cui futuro resta ancora incerto, ha visto Gyasi e compagni impegnati in lavoro di scarico mentre chi non è sceso in campo al Castellani ha alternato palestra ed esercizi sul campo. La preparazione in vista del match casalingo di domenica contro la Juventus proseguirà domattina sempre a Follo.

