Aperte le iscrizioni al concorso letterari “Racconti liguri 2023”

Genova. La casa editrice indipendente Historica Edizioni (www.historicaedizioni.com) indice la nuova edizione del concorso Racconti liguri edizione 2023. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutte le persone, italiane o straniere, nate, residenti o domiciliate nella regione Liguria.

L’oggetto del concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare al concorso dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare anche testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana. I testi non devono superare le 12.000 battute spazi inclusi. Sono eventualmente ammessi testi che superino al massimo di 2.000/3.000 battute il limite indicato.

