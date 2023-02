Appalti pubblici e Pnrr, Cgil, Cisl e Uil al Comune di Genova: “Si dia seguito alle intes”

Genova. “Nella primavera scorsa Cgil Cisl Uil e Comune di Genova firmarono un’intesa per la costituzione di un tavolo permanente per il monitoraggio dei progetti finanziati dal Pnrr. Nonostante in questi mesi tra le parti si siano susseguiti diversi incontri si è ancora lontani dall’affrontare con la dovuta attenzione le ricadute che questi finanziamenti avranno sugli appalti”. Così si legge in una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil di Genova.

“In particolare non si riesce a comprendere quali saranno le effettive ricadute occupazionali che al termine dei lavori resteranno sul territorio in modo permanente, condizione questa per poter misurare la reale capacità dei progetti di incidere sul rilancio economico della città. In alcuni casi servirebbe avviare una più complessa analisi, anche con le categorie sindacali di riferimento, dei vari ambiti di attività legate alle diverse azioni del piano che invece al momento, tranne alcuni casi, langue, come languono le informazioni sui singoli bandi, e saranno molti, che andranno a incidere sulla città anche in termini di viabilità e vivibilità”, proseguono i sindacati.

