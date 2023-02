Calcio/ Punto d’oro della Samp contro l’Inter: a Marassi è 0-0

Sampdoria: Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi

Un’ottima Sampdoria imbriglia l’Inter e a Marassi finisce 0-0: i blucerchiati in casa non è la prima volta che fermano una big, è successo già contro la Juventus e la Lazio. Stankovic si affida al 4-3-1-2 con Murillo in difesa insieme a Muytinck e Amione, mentre a destra spazio a Zanoli con Augello sull’altra fascia. In mezzo Cuisance e Winks. Gabbiadini e Lammers le due punte supportate da Djuricic.

» leggi tutto su www.levantenews.it