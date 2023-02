Caro energia e artigianato, al via le domande per il fondo Eblig: stanziati 300mila euro

Liguria. L’Ente bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 300 mila euro per le imprese e i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per un sussidio quale sostegno economico ad integrazione del reddito delle imprese e dei loro dipendenti per la situazione congiunturale legata al “caro energia”.

Il bonus è di € 300,00 per le imprese e € 150,00 per tutti i lavoratori in forza presso un’impresa in regola alla data della richiesta. Le imprese e i lavoratori potranno rivolgersi direttamente agli sportelli delle associazioni artigiane o sindacali sul territorio regionale per ricevere assistenza nella presentazione della domanda. Le imprese potranno presentare domanda dal 1 marzo al 31 marzo 2023 e i lavoratori dal 1 marzo al 30 aprile 2023

