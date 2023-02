Centro sportivo con piscina, borgo pedonalizzato e tre parcheggi pubblici nel Piano di rigenerazione di Marinella

Si appresta ad essere illustrato in consiglio comunale il Piano di rigenerazione urbana del borgo di Marinella presentato dalla Marinella spa, da non confondere con il Pinqua, con il quale tuttavia c’è uno stretto rapporto, come sottolineato dalla sindaca anche nel corso di una recente assemblea pubblica marinellese. Mercoledì sera la pratica approderà in consiglio comunale e oggi è stata illustrata dall’architetto Doriano Lucchesini in Commissione Assetto Territorio, presieduta da Lucia Innocenti.

Il Piano prevede una serie di unità di intervento. Per quella relativa al borgo della frazione marinara, ci sono la previsione di una pedonalizzazione degli spazi e, ad essa connessa, quella della realizzazione di tre limitrofi parcheggi pubblici (a ridosso della Litoranea, di fronte alle ex stalle e nella parte est, per un totale di circa 11.600 mq). Tra i punti relativi al borgo anche un cambiamento delle destinazioni d’uso “almeno per il pianterreno degli immobili sulle due piazze principali – ha spiegato l’architetto -. Il recupero del borgo prevede la realizzazione di un quartiere urbano, quindi non solo un posto dove dormire, ma anche dove poter lavorare e dove ci possano essere servizi. Vorremo quindi far sì che camminando nel borgo al pianoterra non si incontrino appartamenti, ma botteghe, laboratori, studi”.

Se poi l’unità di intervento 2 conferma, rispetto al Prg vigente, interventi di edilizia residenziale sociale (prevista anche nel borgo), l’unità 3, relativa alla parte orientale di Marinella, conferma a sua volta la destinazione sportiva, però con un ripensamento delle strutture: in luogo del campo di calcio, un centro sportivo con impianti per attività differenti (calcetto, tennis, padel ecc.), due piscine non interrate, una per adulti e una per bambini, palestra, club house. Quindi l’unità di intervento 4, nella parte ovest, comportante una riduzione volumetrica rispetto al Prg vigente e che prevede tre possibili destinazioni d’uso: ricettiva, sanitaria e, più volte menzionata nel dibattito delle ultime settimane, senior house, “che non è una casa per anziani, cioè una struttura sanitaria; i residenti vivrebbero il borgo, aumentandone la popolazione”, ha spiegato l’architetto.

Nelle previsioni anche un’area a parco adiacente il cimitero, in un’area rimasta quasi del tutto sgombra di pini dopo i violenti eventi atmosferici della scorsa estate, e di una nuova rotatoria sulla Litoranea nell’ambito della creazione di un nuovo accesso da ovest.

Questi in non esaustiva sintesi alcuni dei lineamenti del Piano, che, come detto, sarà oggetto di illustrazione mercoledì sera.

L'idea senior house

