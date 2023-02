Covid, la variante Kraken arrivata in Liguria: isolati i primi due casi

Liguria. L’unità operativa di Igiene del policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in Liguria, la variante Kraken. La variante è stata identificata su due pazienti, entrambe donne: una donna di 34 anni, residente alla Spezia e una di 67 anni, residente a Chiavari. “Entrambe le pazienti risultano in buone condizioni di salute presso le rispettive abitazioni”, dicono dal San Martino.

La sottovariante di Omicron chiamata XBB.1.5 (o Kraken) si è diffusa dall’inizio del 2023 molto in diverse aree geografiche e potrebbe rappresentare una minaccia nel determinare nuove ondate, secondo gli esperti. La sua prevalenza è in aumento a livello globale. Al momento non sono disponibili informazioni sufficienti per valutare eventuali cambiamenti nella gravità dell’infezione associati alla variante. Per misurare al meglio l’impatto di Kraken i ricercatori dovrebbero considerare i casi ospedalieri e le valutazioni di gravità della malattia che ad oggi non sembrano allarmanti.

