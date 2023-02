D’Inverno sul Po, medaglia d’oro per Paola Malinconico

Torino. Esordio stagionale con il botto per Paola Maria Carlotta Malinconico, giovane atleta del Gruppo Canottaggio della Lega Navale di Savona, alla 40ª regata di gran fondo D’Inverno sul Po, gara oltremodo impegnativa per lunghezza, temperatura e i giochi di correnti del fiume, che si è svolta a Torino sabato 11 e 12 febbraio con in acqua oltre tremila atleti di 140 società canottiere in rappresentanza di 10 nazioni.

Paola è stata richiesta dalla Canottieri Sanremo per formare un equipaggio misto con la matuziana Elena Sofia Cioni nella specialità del doppio Cadetti femminile sulla distanza di 5.000 metri, regata che le due atlete hanno dominato infliggendo significativi distacchi alle avversarie del Rowing Club Genovese, del misto LNI Sestri Ponente/Urania e di altri nove equipaggi.

