Il Consorzio Turistico Porto Venere alla BIT per promuovere la destinazione turistica

Dal 12 al 14 febbraio presso la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, lo staff del Consorzio Turistico Porto Venere è presente all’interno dello stand della Regione Liguria – ospitato nel desk di Confartigianato La Spezia. Oggi la presidente Antonella Cheli, insieme al consulente turistico Gianluca Giannecchini e alla consigliera Sara Mancini hanno avuto l’occasione di incontrare il presidente della Regione Giovanni Toti e il Sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani a cui sono state illustrate le novità circa i progetti di comunicazione per la prossima stagione turistica. L’occasione è stata preziosa anche per valorizzare tutte le attività dei consorziati dandone una vetrina internazionale. Nel primo giorno di fiera – riporta lo staff del Consorzio – sono stati incontrati già più di 30 buyers (sia nazionali che esteri) interessati alla proposta turistica della destinazione. Presenti anche molti operatori del territorio che si sono prestati simpaticamente a selfie promozionali per promuovere San Valentino nella splendida cornice di Porto Venere e delle sue frazioni del Fezzano e Le Grazie.

