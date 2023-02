Imperia, torneo di pallamano per le prime medie della scuola Nazario Sauro

Imperia. Grande entusiasmo e partecipazione sabato mattina 11 febbraio, per il torneo di pallamano tenutosi presso la Palestra San Camillo ad Imperia, tra i ragazzi delle classi 1E(2 squadre) ,1F ,1G ,1H (2 squadre) ,1I e 1N della scuola secondaria di primo grado Nazario Sauro.

Ben otto le squadre partecipanti, con simpatici nomi scelti dagli stessi ragazzi : “Pasta al tonno”, “Narvik”, “Nesquik”, “Pane e Nutella”, “White”, “Imperia”, “Stabilo Boss” e “Skeleton”, che si sono confrontanti, prima in due gironi all’italiana da 4 squadre, e successivamente con altri incontri nei play off per un totale di 20 partite disputate.

