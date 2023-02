Nervi, il porticciolo sarà intitolato a Luigi Ferraro pioniere della subacquea e ufficiale fascista

Genova. E’ stata approvata questa mattina, nella seduta della Commissione Toponomastica del Comune, la proposta, avanzata dal Municipio IX Levante, di procedere all’intitolazione della nuova darsena del Porticciolo di Nervi a Luigi Ferraro e a Duilio Marcante, intesi come pionieri della subacquea. Il voto ha visto una sostanziale parità: nella maggioranza a votare contro la consigliere di vince Genova Arianna Viscogliosi, rendendo il voto dell’assessore Marta Brusoni determinante per l’approvazione della proposta.

Sulle barricate le opposizioni: “Questa nuova formulazione della proposta non può cancellare la verità – scrive il gruppo consigliare del Partito Democratico – come era stato chiaramente ricordato tre anni fa, quando la proposta venne portata in consiglio comunale, Luigi Ferraro, prima dell’attività imprenditoriale nel campo della subacquea italiana, è stato un ufficiale della X MAS di Junio Valerio Borghese, rivendicando anche nel dopoguerra le sue scelte. Nel precedente mandato, tale intitolazione fu approvata in aula solo dai consiglieri di maggioranza tranne uno – opposizione di sinistra, gruppo misto votarono contro – mentre Anpi e Cgil lanciarono una mobilitazione che, tra le altre cose, riportò oltre settemila firme sotto una petizione contraria all’iniziativa“.

» leggi tutto su www.genova24.it