Ordinanza antismog, l’allarme delle imprese: mezzi commerciali verso la proroga di 6 mesi

Genova. Una proroga di sei mesi per tutti i mezzi commerciali, o comunque usati per lavoro, e il restringimento del perimetro di applicazione al centro cittadino. Sarebbero queste le due principali correzioni, oltre a una deroga per chi attende la consegna di un veicolo nuovo, che il Comune di Genova si prepara ad apportare alla nuova ordinanza antismog in vigore dal 1° marzo. Il testo definitivo dovrebbe arrivare “alla fine di questa settimana“, preannuncia l’assessore Matteo Campora a margine dei lavori consiliari a Palazzo Tursi, anche se il dialogo con le categorie economiche non è ancora concluso.

Ed è proprio la rivolta di commercianti, artigiani e piccoli trasportatori il motivo principale che ha indotto la giunta Bucci a fare un parziale passo indietro sul provvedimento pensato per fermare i mezzi Euro 1 (benzina) ed Euro 3 (diesel) e classi inferiori con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico in città. Secondo stime sommarie i mezzi coinvolti a Genova sarebbero più di 15mila, senza contare tutti quelli che gravitano sul capoluogo dalle località del circondario.

