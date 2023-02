Regionali Lazio, 11 per cento la Bianchi: “Risultato insoddisfacente”

“Un risultato insoddisfacente, lontano da quelle che erano le nostre ambizioni e aspettative”. Così Donatella Bianchi, candidata alla presidenza della Regione Lazio per Movimento cinque stelle e Polo progressista di sinistra ed ecologista, commenta la tornata che ha visto il successo del candidato del centrodestra Francesco Rocca, che a scrutinio in fase avanzata è oltre il 53 per cento, seguito dal candidato del centrosinistra Alessio D’amato, sotto il 34. La presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, votata come presidente dall’11 per cento circa degli elettori, ha detto di non ritenere la sua candidatura e le forze a sostegno responsabili della sconfitta di Pd, Terzo polo e alleati. “Restiamo coerenti rispetto alle nostre scelte, che hanno visto nascere una nuova alleanza, una nuova proposta progressista. Si riparta da qui”, ha affermato, esprimendo altresì preoccupazione per l’astensionismo.

