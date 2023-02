Rugby Imperia, il bilancio del fine settimana di eventi sportivi al “Pino Valle” di Baitè

Imperia. Bella pagina di sport vero e allegro sabato 11 febbraio in quel del “Pino Valle” di Imperia, con il concentramento di minirugby, dagli under 7 agli under 11. Presenti sette società e una moltitudine di piccoli atleti con allenatori e accompagnatori.

Fa ancora un po’ freddo, per la Liguria, ma il Pino Valle regala sempre scampoli di sole duraturi per le ore centrali della giornata. Così c’è spettacolo, con una bella moltitudine di presenze persino tra i più piccoli. A livello under 11 si notano già giocate e pressioni di una certa caratura, con un buon dispiegamento in campo.

