Sampdoria, Stankovic: “Punto che ha un altro sapore, la squadra è diventata un team compatto”

Genova. Per poco stava per arrivare la beffa in pieno recupero, com’era già accaduto in questa stagione. Stavolta Audero ci ha messo la mano e ha salvato un risultato che allevia almeno in parte l’amarezza di Monza. La Sampdoria c’è e contro l’Inter è finita 0-0. Stankovic è riuscito a motivare i suoi in una situazione sempre più precaria e oggi lo ha dimostrato: la squadra lotta, i giocatori si sacrificano l’uno per l’altro, i giovani non hanno paura.



Un punto che vale sicuramente di più in termini di morale per la squadra, spesso sfortunata quest’anno: “Ha un altro sapore – conferma Stankovic in sala stampa − a Monza ero emotivamente distrutto perché potevamo dare continuità e perché i ragazzi si stanno dimostrando uomini. Stasera è un punto diverso, è stata una partita combattuta, interessante contro un avversario che un conto è vederlo in tv e un conto vederlo dal vivo. Ci siamo presi un rischio calcolato di aggredirli alti, alla fine se in altre partite qualche episodio ci ha penalizzat, stavolta è andata bene. Oggi potevamo segnare, qualche occasione c’è stata. Io ho detto loro che devono calciare in porta appena c’è spazio”.

» leggi tutto su www.genova24.it