Borghetto Santo Spirito/Calice Ligure. Nelle case di riposo Humanitas di Borghetto Santo Spirito e Villa Alfieri di Calice Ligure anche gli ospiti festeggiano il San Valentino.

Gli anziani, infatti, sono stati protagonisti di un’iniziativa appositamente organizzata per il giorno di San Valentino: un laboratorio per abbellire gli ambienti dell’edificio, ritagliando e costruendo con le loro stesse mani gli addobbi della festa. Sui cuori e i cartelloni, dediche per gli affetti più cari.

