Anche Romito Magra ha una panchina gialla per la lotta all’endometriosi

Arcola lo scorso anno era stato il primo comune della Liguria ad inaugurare un’endopank, la panchina gialla per la sensibilizzazione sull’endometriosi, ora a distanza di un anno le panchine diventano due, dopo quella dell’area verde della Mondoteca in via Valentini al Ponte di Arcola, taglio del nastro per la nuova endopank a Romito Magra, in piazza Tobagi di fronte alla pubblica assistenza.

L’evento è fissato per mercoledi 22 febbraio alle ore 11, alla presenza del sindaco Monica Paganini, di Lorita Longo, Tania Vitali e Alessia Ronconi tutor dell’associazione La voce di una è la voce di tutte, che da anni combatte una battaglia per il riconoscimento di una malattia che da troppo tempo è rimasta al buio. All’evento sarà presente una delegazione degli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Romito Magra, perchè è importante arrivare nelle scuole per spiegare alle ragazze che avere un ciclo mestruale doloroso non è una cosa normale, che ancora troppe donne vengono discriminate sul lavoro per i disturbi arrecati dalla malattia e che la diagnosi è ancora troppo tardiva.

