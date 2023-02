Campomenosi (Lega): “Dal Parlamento Europeo schiaffo al settore dell’automotive”

Strasburgo. “La maggioranza del Parlamento Europeo confeziona oggi uno schiaffo al settore dell’automotive e a categorie fondamentali dell’economia italiana ed europea, per fare al contempo un regalo enorme a Pechino”. Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, Marco Zanni, presidente gruppo Id, e Silvia Sardone, coordinatore Id in commissione Envi.

Proseguono: “Con il voto di oggi, la sinistra e i suoi complici danno il via libera a un provvedimento ideologico che non solo non porterà alcun beneficio concreto per la tutela dell’ambiente, con grandi inquinatori come Cina e India che continuano ad agire indisturbati, ma che non tiene minimamente conto della situazione reale, con costi sociali ed economici pesantissimi per l’Europa e 13 milioni di posti di lavoro a rischio, di cui 120 mila solo in Italia”.

» leggi tutto su www.ivg.it