Carnevale alla Lanterna, domenica 19 febbraio si svolge la replica del laboratorio

Genova. Domenica 19 febbraio alle ore 15:00 si svolgerà, in occasione del carnevale, un evento dedicato alle famiglie dal titolo Carnevale alla Lanterna. L’incontro è rivolto ai più piccoli per imparare la storia del faro e conoscere uno dei monumenti più importanti della città ed è organizzato in collaborazione con Un posto verde e blu.

Partendo dalla passeggiata, una filastrocca inedita introdurrà la visita per raccontare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Proseguendo nell’Open Air Museum nel Parco del complesso monumentale, i partecipanti saranno coinvolti con storie e aneddoti sul simbolo di Genova e il suo legame con il porto. La narrazione si concluderà all’interno del Museo, con il racconto illustrato della storia della Lanterna.

» leggi tutto su www.genova24.it