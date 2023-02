Effetto regionali in Liguria, Fdi celebra il trionfo e punge Toti: “Il nostro simbolo è determinante”

Genova. Il trionfo del centrodestra targato Fratelli d’Italia in Lombardia e Lazio non manca di scuotere anche la Liguria. Perché, se è vero che le regionali sono ancora lontane (2025) e le comunali genovesi e spezzine sono state ampiamente digerite l’anno scorso, l’appuntamento di Imperia in primavera rischia di mettere alla prova l’alleanza di governo con ripercussioni a cascata su piazza De Ferrari, dove la nomina dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha aperto un periodo di relativa tranquillità tra il presidente Giovanni Toti e i suoi alleati.

Ad aggiungere nuovo pepe al dibattito è Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che in mattinata fa uscire una nota stampa: “Le vittorie nel Lazio e in Lombardia del centrodestra rispecchiano fedelmente il quadro politico nazionale: sinistra in crisi e centrodestra unito unica scelta credibile. Il voto ci fornisce un’indicazione precisa: il governo Meloni piace agli italiani. Non a caso, il simbolo di Fratelli d’Italia gode di ampio consenso. Sarebbe inopportuno non tenerne conto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali“. Un ragionamento che vale per tutti: “Sebbene in questo momento il centrodestra sia trainato da Fratelli d’Italia, andrebbe rispettata anche la storia degli altri partiti di coalizione, concedendo loro la facoltà di presentarsi con il proprio simbolo laddove lo ritengano opportuno”.

